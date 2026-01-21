Problema elettrico all’Air Force One. Trump era diretto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera

AgenPress. L’Air Force One è rientrato martedì sera alla Joint Base Andrews, nel Maryland, dopo che l’equipaggio ha riscontrato “un piccolo problema elettrico” dopo il decollo, ha affermato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Il presidente Donald Trump è stato visto salire a bordo di un nuovo aereo più piccolo dopo l’atterraggio.

Trump era diretto al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, quando l’aereo è stato costretto a tornare indietro.

Ad attenderlo in Svizzera ci saranno alleati scontenti del suo desiderio di far sì che gli Stati Uniti prendano il controllo della Groenlandia. Trump ha minacciato di imporre nuovi dazi su otto alleati chiave, tra cui Regno Unito, Francia e Germania, se non supporteranno il suo piano.

I funzionari europei hanno in programma di tenere un vertice di emergenza giovedì per valutare le tariffe di ritorsione.