FS alla Festa del Cinema con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno”

AgenPress. Il Gruppo FS, sponsor ufficiale della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, accompagna gli spettatori sul red carpet, uno dei più grandi al mondo, con l’installazione “Pensiero Binario” e il docufilm “Andata e Ritorno” che sarà presentato durante la Festa.

L’esposizione itinerante accoglie il pubblico lungo il percorso verso le sale di proiezione, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia arte, immagine e cultura. Progettata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, l’opera interpreta il binario come simbolo del viaggio, della connessione e del movimento, valori fondanti tanto della storia ferroviaria quanto di quella cinematografica italiana.

Dal volto magnetico di Sophia Loren ne “La Ciociara” a quello iconico di Totò in “Destinazione Piovarolo”, passando per lo sguardo immortale di Vittorio De Sica in “Pane, amore e…” a quello malinconico e sincero di Nino Manfredi in “Cafè Express”. Come in una retrospettiva, i grandi attori protagonisti di film iconici ambientati su treni e stazioni, tratti dagli archivi fotografici di Ferrovie dello Stato e Fondazione FS, si intrecciano con i volti degli artisti contemporanei che hanno calcato il red carpet romano, ritratti dal fotografo Luigi de Pompeis. Un dialogo visivo tra passato e presente che simboleggia anche la missione del Gruppo FS nel costruire il futuro della mobilità del Paese.

FS, durante la Festa del Cinema di Roma, presenterà inoltre il mediometraggio “Andata e Ritorno” dedicato al racconto di come le linee ferroviarie e i treni siano palcoscenici di umanità, luoghi di incontri, aspettative e scoperte. Con la presenza alla manifestazione, il Gruppo rinnova il proprio impegno nel raccontare l’Italia che cambia anche attraverso l’arte e la cultura, strumenti per rivolgere lo sguardo verso un futuro più sostenibile, integrato e accessibile, nel quale il binario continua a rappresentare l’orizzonte su cui far correre le storie di milioni di viaggiatori.