Lotta all’immigrazione. Minneapolis. Un video mostra un adolescente inseguito e fermato da un’agente

AgenPress. Un agente è stato ripreso in un video a Minneapolis mentre inseguiva un adolescente, lo bloccava tra le gambe a terra e lo arrestava.

Il video mostra un agente che indossa un giubbotto della Border Patrol mentre insegue l’adolescente, che urla in spagnolo di essere in regola con la legge. Si vede l’agente inseguire l’adolescente con una felpa grigia e si sente una donna che riprende la scena urlare: “Stop! Stop! No!”

L’adolescente è stato poi visto sdraiato a pancia in giù sulla strada coperta di neve, tra le gambe dell’agente in piedi sopra di lui.

Un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna ha dichiarato che l’incidente si è verificato mentre gli agenti della Border Patrol stavano conducendo operazioni mirate di controllo dell’immigrazione a Minneapolis.

La repressione dell’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump ha preso di mira le principali città di tutto il paese. A Minneapolis, da dicembre, sono stati impiegati più di 3.000 agenti federali addetti all’immigrazione, in quella che l’amministrazione ha definito “Operazione Metro Surge”.