Immigrazione. Migliaia di persone manifestano contro l’ICE a Minneapolis

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
AgenPress. Migliaia di persone si sono radunate per una marcia contro la repressione dell’immigrazione da parte del governo federale in corso nella città.

I dimostranti gridano “Fuori l’ICE”, sventolavano bandiere americane e portano cartelli che chiedono l’arresto dell’agente dell’Immigration and Customs Enforcement che ha ucciso a colpi d’arma da fuoco Renee Nicole Good il 7 gennaio.

“Oggi è il giorno più freddo dell’anno in Minnesota e stiamo assistendo alla più grande protesta di sempre”, ha detto un manifestante.

Un video pubblicato sui social media mostra migliaia di persone radunate fuori dall’aeroporto di Minneapolis, formando un picchetto così lungo da coprire l’intera lunghezza del terminal dei voli in partenza.

Alcuni dimostranti sono stati legati con fascette e caricati su scuolabus gialli dagli agenti di polizia. Gli organizzatori hanno riferito che circa 100 persone sono state fermate. I funzionari dell’aeroporto hanno riferito che le forze dell’ordine sono intervenute dopo che “l’attività consentita dei manifestanti è andata oltre i termini concordati”.

