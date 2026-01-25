Immigrati. Minneapolis è diventata il centro della repressione del presidente Trump con circa 3.000 agenti schierati

AgenPress. L’amministrazione Trump sta intensificando drasticamente i controlli sull’immigrazione, stanziando 170 miliardi di dollari per le agenzie di immigrazione fino a settembre 2029, una cifra storica.

Minneapolis è diventata il centro della repressione del presidente Trump con circa 3.000 agenti schierati. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza venerdì, nonostante le temperature sotto lo zero, per esprimere la loro opposizione all’applicazione delle misure di Trump e chiedergli di ritirare gli agenti.

Donald Trump ha sostenuto che le operazioni militarizzate sono necessarie per allontanare i criminali dagli Stati Uniti, ma molti degli arrestati sono stati presi solo per possibili violazioni civili dell’immigrazione.

Sabato gli agenti federali hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco un abitante di Minneapolis. L’uomo era un cittadino statunitense, identificato come Alex Pretti, 37 anni, di professione infermiere.

Il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti ha dichiarato che un agente della Border Patrol ha aperto il fuoco contro l’uomo, che ha opposto resistenza ai tentativi degli agenti di disarmarlo, ma molte persone hanno contestato tale versione.

Nei video si vedono agenti che spruzzano spray al peperoncino su Pretti e altri manifestanti mentre lui li riprende con il suo cellulare. Non si vede nessuna arma. Dopo che diversi agenti lo hanno atterrato, uno di loro estrae l’arma e si sentono diversi colpi.

La sparatoria è avvenuta dopo la morte di Renee Good avvenuta all’inizio di questo mese, quando l’agente dell’Immigrazione e delle Dogane degli Stati Uniti, Jonathan Ross, ha aperto il fuoco contro il suo veicolo.

La situazione è talmente preoccupante che cinque organizzazioni no-profit offrono corsi di formazione su come monitorare le azioni dell’ICE, avvisare gli immigrati della loro presenza e documentare l’uso della forza contro arrestati e manifestanti. La formazione online per uno di questi corsi ha raggiunto oltre 1.000 partecipanti in poche ore.

In genere, durante le sessioni vengono forniti consigli sulla sicurezza: mantenersi ad almeno due metri e mezzo dagli agenti federali, seguire gli ordini impartiti dagli agenti e mantenere le distanze quando si guida dietro a convogli di agenti.

Il governatore del Minnesota Tim Walz ha esortato i residenti a prendere i telefoni e a documentare gli agenti federali. Opporsi ai controlli sull’immigrazione comporta dei rischi. Gli osservatori dell’immigrazione sono stati colpiti da gas lacrimogeni e arrestati.

All’inizio di questo mese, mentre seguiva gli agenti dell’ICE dalla sua auto – ha dichiarato una donna impegnata in un’organizzazione non-profit -, che cinque agenti federali le hanno rotto il finestrino, l’hanno ammanettata e l’hanno fatta salire su un SUV senza targhe. Gli agenti dell’ICE l’hanno fotografata, insultata e trattenuta per otto ore in un centro di detenzione di Minneapolis prima di essere rilasciata senza accuse.