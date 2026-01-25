Università, innovazione e competenze: una giornata di confronto su didattica aumentata e AI

AgenPress. Si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 dalle 9.30 alle 17 presso la sede di Novedrate (CO) dell’Università eCampus il convegno dal titolo “Università è futuro. eCampus, didattica aumentata e AI: il ruolo delle Università nelle politiche di innovazione”, una giornata di studio e confronto dedicata al rapporto tra formazione universitaria, trasformazioni tecnologiche e nuove competenze professionali.

Il programma prevede una serie di sessioni tematiche che si susseguiranno nell’arco dell’intera giornata. In apertura, il panel “Innovare è formare: dove nascono i professionisti del futuro” affronterà il tema della formazione universitaria come spazio di costruzione delle competenze richieste dai contesti produttivi e sociali in mutamento. È previsto, tra gli altri, l’intervento di padre Paolo Benanti, studioso di etica e bioetica dell’intelligenza artificiale, che proporrà una riflessione sulle implicazioni etiche dell’innovazione tecnologica.

A seguire, una sessione dedicata alle professioni in trasformazione analizzerà l’impatto dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali e della cybersecurity sul mercato del lavoro. Il dibattito sarà condotto dal giornalista Carlo Massarini e vedrà la partecipazione di docenti universitari e rappresentanti di istituzioni e grandi infrastrutture di ricerca.

La parte centrale del convegno sarà dedicata al modello formativo di eCampus, con un focus su didattica, ricerca e rapporto con il mondo delle imprese. Nel pomeriggio, ulteriori sessioni affronteranno i temi dell’accessibilità e dell’inclusione, con particolare attenzione al ruolo delle tecnologie nel garantire pari opportunità nell’istruzione universitaria.

La giornata si concluderà con un momento dedicato alla ricerca e con un “aperitivo tecnologico”, durante il quale i dottorandi dell’ateneo presenteranno i propri lavori e i partecipanti potranno conoscere alcune delle tecnologie oggetto di discussione.

Per informazioni e accrediti è possibile scrivere a info.convegno2026@uniecampus.it o contattare i numeri 031 7942262 / 264. I posti disponibili sono limitati. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Università eCampus: youtube.com/@ecampus.

Elia Fiorenza