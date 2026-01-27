Giorno della memoria, Nordio: vicinanza profonda al popolo ebraico

AgenPress. “La Giornata della Memoria ci ricorda la liberazione di Auschwitz e la consapevolezza di quanto ogni forma di dittatura possa essere inumana.

Quando ho visitato il campo di Birkenau ho provato l’emozione più profonda per la tragedia di un popolo che dai tempi dei faraoni è stato oggetto di odio, discriminazione e persecuzione.

La mia vicinanza e solidarietà agli ebrei di tutto il mondo, e in particolare alla comunità romana, è oggi più commossa che mai”. Ha dichiarato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel Giorno della Memoria.