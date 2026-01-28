Gli agenti dell’ICE degli Stati Uniti in partenza per le Olimpiadi invernali in Italia

AgenPress. Il personale dell’Immigration and Customs Enforcement statunitense contribuirà a proteggere le delegazioni statunitensi alle Olimpiadi invernali del mese prossimo in Italia, provocando un putiferio politico.

Gli agenti dell’ICE e della Border Patrol sono stati duramente criticati per aver applicato la repressione dell’immigrazione del presidente Donald Trump, dopo aver sparato e ucciso due cittadini statunitensi in questo mese in Minnesota.

Il ruolo degli agenti dell’ICE sarà “di controllare e mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha aggiunto sottolineando che “tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l’autorità italiana”.

Nonostante le rassicurazioni secondo cui non vi sarebbe nulla di insolito in questo dispiegamento, i politici italiani hanno fortemente criticato la presenza degli agenti dell’ICE nel Paese.

Il Ministero dell’Interno ha dichiarato in un comunicato che il personale dell’ICE avrebbe lavorato solo negli uffici diplomatici statunitensi, come il consolato di Milano, e “non sul campo” per far rispettare l’ordine.