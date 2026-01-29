Camion in fiamme in galleria: caos e 16 km di coda sull’A1 a Firenze

AgenPress. Un camion si è incendiato all’interno di una galleria dell’Autostrada A1 Milano–Napoli, provocando gravi disagi alla circolazione nel nodo di Firenze e code fino a 16 chilometri in direzione Nord.

Secondo le prime informazioni raccolte, un mezzo pesante ha preso fuoco all’interno della galleria “Le Croci”, nel tratto tra Calenzano e il bivio con la Variante di Valico sulla A1 direzione Milano.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 15:00, facendo scattare immediatamente l’allarme ai soccorsi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il tratto.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi e le verifiche di sicurezza all’interno della galleria. La conseguenza è stata un blocco totale del traffico, con code fino a circa 16 chilometri nel nodo fiorentino dell’A1.

Le prime stime indicano 8 km di coda nella parte bloccata tra la galleria e Calenzano, ai quali si aggiungono altri 8 km fino all’uscita obbligatoria per i veicoli in transito verso Nord.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono presenti la polizia stradale, il personale del 118 e i soccorritori, oltre ai tecnici di Autostrade per l’Italia che stanno verificando eventuali danni alla galleria e agli impianti di sicurezza.

Non sono state segnalate vittime fino a questo momento dalle fonti ufficiali, ma la situazione resta in aggiornamento con il traffico ancora fortemente rallentato.

Chi viaggia verso Milano o in direzione Nord è invitato a uscire ai caselli precedenti e utilizzare percorsi alternativi consigliati da Autostrade per l’Italia e dalle autorità per evitare ulteriori congestioni.