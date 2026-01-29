Il Consiglio europeo adotta nuove sanzioni per le gravi violazioni dei diritti umani e per il continuo sostegno dell’Iran alla guerra della Russia contro l’Ucraina

AgenPress. Il Consiglio ha deciso oggi di imporre misure restrittive in relazione alle gravi violazioni dei diritti umani in Iran e al continuo sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Il Consiglio ha deciso oggi di imporre misure restrittive nei confronti di altre 15 persone e sei entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Iran, a seguito della violenta repressione delle proteste pacifiche, tra cui l’uso della violenza, la detenzione arbitraria e le tattiche intimidatorie da parte delle forze di sicurezza contro i manifestanti.

L’UE sta imponendo misure restrittive in particolare nei confronti di Eskandar Momeni , Ministro dell’Interno iraniano e Capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, e di membri del sistema giudiziario iraniano, tra cui Mohammad Movahedi-Azad , Procuratore Generale, e Iman Afshari , giudice presidente. Inoltre, gli elenchi odierni riguardano diversi comandanti dell’IRGC e alti ufficiali della polizia e delle Forze dell’Ordine ( LEF ). Sono tutti coinvolti nella violenta repressione di proteste pacifiche e nell’arresto arbitrario di attivisti politici e difensori dei diritti umani.

Tra le entità elencate oggi figurano, tra le altre, l’ Autorità iraniana di regolamentazione dei media audiovisivi (SATRA), la Seraj Cyberspace Organization, il Gruppo di lavoro per la determinazione dei casi di contenuto criminale (WGDICC) e diverse società di software . Queste entità sono state coinvolte in attività di censura, campagne di trolling sui social media, diffusione di disinformazione e cattiva informazione online o hanno contribuito alla diffusa interruzione dell’accesso a Internet sviluppando strumenti di sorveglianza e repressione.

Misure restrittive relative alle violazioni dei diritti umani in Iran si applicano ora a un totale di 247 individui e 50 entità . Consistono nel congelamento dei beni , nel divieto di viaggio verso l’UE e nel divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche alle persone elencate. È inoltre in vigore un divieto di esportazione in Iran di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, comprese le apparecchiature per il monitoraggio delle telecomunicazioni.

L’UE esprime la propria solidarietà al popolo iraniano che esprime la propria legittima aspirazione alla libertà e alla dignità e a un futuro in cui i diritti umani universali e le libertà fondamentali siano rispettati, protetti e realizzati.

Il sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione russa continua a rappresentare una minaccia diretta per la sicurezza dell’UE. Oggi il Consiglio ha inoltre imposto misure restrittive nei confronti di quattro persone e sei entità nell’ambito del regime di sanzioni specifiche dell’UE , con particolare attenzione al programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per lo sviluppo e la produzione di velivoli senza pilota (UAV).

Tra le società elencate oggi figurano Khojir Missile Development and Production , un’entità leader nel programma missilistico balistico iraniano, e Sahara Thunder , una società commerciale iraniana di import-export che funge da società di facciata per il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano. Il Consiglio sta inoltre sanzionando altre società private che forniscono componenti essenziali al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ( IRGC ) o che hanno legami con entità coinvolte nel programma missilistico iraniano.

Tra gli individui elencati oggi figurano uomini d’affari, amministratori delegati e azionisti di aziende private che sono coinvolti nello sviluppo e nella produzione di missili balistici iraniani e sono quindi coinvolti nel programma missilistico o UAV dell’Iran.

Con la decisione odierna, il numero totale di persone sanzionate ai sensi di questo regime sale a 24 e le entità a 26. Il regime sanzionatorio è stato prorogato fino al 27 luglio 2026.

Infine, il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall’UE all’Iran per includere ulteriori componenti e tecnologie utilizzati nello sviluppo e nella produzione di droni e missili . Ciò si applica a materiali speciali e relative apparecchiature, inclusi materiali energetici e relative miscele, lavorazione dei materiali, elettronica, computer, telecomunicazioni e sicurezza informatica, sensori e laser, navigazione e avionica, aerospaziale e propulsione, nonché tecnologie progettate o specificamente adattate per il collaudo, lo sviluppo o la produzione di droni e missili.