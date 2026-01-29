Lobby, SIRIP: dopo il sì della Camera ora il Senato acceleri. Serve una legge per la trasparenza del Paese e delle imprese

AgenPress. Il Sindacato Rappresentanti di Interessi Parlamentari (SIRIP) accoglie con favore il via libera dell’Aula della Camera alla proposta di legge sulla regolamentazione dell’attività di rappresentanza degli interessi. Il testo passa ora all’esame del Senato per la definitiva approvazione.

“L’approvazione alla Camera rappresenta un passo avanti concreto verso la fine di una stagione di opacità – afferma Achille Ducoli, Presidente SIRIP – Nonostante il testo sia stato alleggerito durante il confronto in Commissione, l’impianto normativo mantiene l’obiettivo essenziale: dare finalmente all’Italia regole chiare e professionalità in un ambito troppo a lungo privo di una cornice legale certa. Il nostro auspicio è che l’iter parlamentare a Palazzo Madama si concluda in tempi rapidi, senza ulteriori snaturamenti che rischierebbero di svuotare di senso una riforma attesa da decenni”.

SIRIP ribadisce il proprio sostegno alla norma, sottolineando come la trasparenza non sia solo un dovere etico, ma una necessità per la tutela del sistema economico.

“Regolamentare questa professione – prosegue Ducoli – significa innanzitutto proteggere le realtà produttive che SIRIP, attraverso i suoi associati, rappresenta quotidianamente. Una legge efficace garantisce che il dialogo tra decisore pubblico e portatori d’interesse avvenga su basi di competenza e correttezza, impedendo che l’attività di lobby venga confusa con pratiche che danneggiano il mercato e la società civile. Chiediamo al Senato di agire con responsabilità per consegnare al Paese una norma che valorizzi il merito e la tracciabilità delle decisioni”.

SIRIP continuerà a monitorare i lavori parlamentari, offrendo il proprio contributo tecnico affinché la versione finale della legge assicuri il pieno equilibrio tra diritto alla partecipazione e dovere di trasparenza.