Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Niscemi emergono fatti gravi”

AgenPress. “Quanto sta accadendo a Niscemi, se davvero provato dalla Magistratura è un fatto grave e dimostra come in Italia, non solo in Sicilia, la pubblica amministrazione spesso sia stata ed è impreparata burocraticamente nel trattare i finanziamenti del PNRR.

Risulterebbe infatti dagli atti di indagine che il comune di Niscemi non abbia saputo gestire un finanziamento europeo di 99 milioni di euro per le opere di messa in sicurezza del territorio.

Ricordo che nel Paese le opere e progetti PNRR devono essere chiusi al 31 dicembre e sarebbe irresponsabile perdere tale occasione visto che i soldi prestati dall’Europa sin qui non sono a fondo perduto ma vanno restituiti con gli interessi”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.