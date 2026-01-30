Dundar Kesapli premiato alla seconda edizione del Premio “Parola d’Oro” per la Comunicazione Interculturale e Sportiva

AgenPress. Riconoscimento di alto profilo a Dundar Kesapli, giornalista di lunga esperienza e Presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, che ha ricevuto il premio per la categoria Comunicazione Interculturale e Sportiva nell’ambito della seconda edizione del Premio “Parola d’Oro”.

Il riconoscimento viene assegnato per il suo costante impegno nel promuovere il dialogo tra culture diverse e nel costruire ponti di comprensione tra i popoli del Mediterraneo e dell’Europa, valorizzando la parola come strumento di pace, inclusione e scambio.

Figura di riferimento nel panorama della comunicazione internazionale, Kesapli ha sviluppato negli anni un’intensa attività giornalistica e associativa, ponendo al centro l’Italia come crocevia naturale di confronto tra le diverse anime del Mediterraneo. Attraverso iniziative culturali, progetti di comunicazione sociale e attività legate al mondo dello sport, ha saputo coniugare informazione, dialogo e responsabilità, favorendo uno scambio continuo tra giornalisti, istituzioni e società civile.

La motivazione del premio sottolinea la sua capacità di trasformare il linguaggio in un ponte di comprensione e cooperazione, in un contesto globale sempre più complesso e interconnesso.

Nel ricevere il riconoscimento, Dundar Kesapli ha dichiarato:

“Ricevere questo premio è per me un grande motivo di orgoglio. È il risultato di anni di lavoro silenzioso, di investimenti in termini di tempo, energie e passione, di tanta pazienza e di un impegno portato avanti sempre nel pieno rispetto delle regole e dell’etica professionale. Non è un traguardo personale, ma il riconoscimento di un percorso collettivo. Oggi possiamo mettere sul tavolo risultati concreti, ma soprattutto una visione: continuare a costruire ponti tra le persone, tra le culture e tra i Paesi del Mediterraneo, perché solo attraverso la comunicazione possiamo costruire un futuro di pace e cooperazione.