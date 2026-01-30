Grande successo per la seconda edizione del Premio “Parola d’Oro” alla Regione Lazio

AgenPress. Si è svolta con grande successo nella Sala Tirreno della Regione Lazio la seconda edizione del Premio “Parola d’Oro”, il prestigioso riconoscimento che celebra l’arte di comunicare con positività, rispetto e costruttività, promuovendo il valore della parola come strumento di dialogo, inclusione e crescita.

L’evento, ideato e presieduto da Claudio David e condotto dalla giornalista Paola Delli Colli, ha registrato un’ampia partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’informazione e dell’impegno sociale, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla valorizzazione della buona comunicazione.

Tra gli ospiti istituzionali, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il magistrato Valerio De Gioia e l’Assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia Simona Renata Baldassarre, che ha sottolineato:

“Valorizzare chi comunica bene è un gesto di civiltà che contribuisce a curare la nostra società. Le parole devono essere strumento di incontro e non di scontro, di dialogo e non di monologo”.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati protagonisti di numerose categorie, a testimonianza di come il valore della parola attraversi ambiti diversi: musica, cinema, televisione, giornalismo, arte, danza, imprenditoria, diritti sociali, enogastronomia, comunicazione visiva, sicurezza, psicologia, inclusione e comunicazione interculturale.

Ecco i premiati: Mons. Marco Frisina per la Categoria Musica sacra e comunicazione spirituale, Fabrizio Santori per la categoria Istituzioni e comunicazione politica, Carolyn Smith per la categoria Danza, spettacolo e comunicazione televisiva, Andrea Pamparana per la categoria scrittura, Carolina Benvenga per la categoria Intrattenimento per l’infanzia, Andrea Roncato per la categoria Cinema, Luca Alcini per la Categoria regia televisiva, Jalisse per la categoria Musica e comunicazione artistica, Federica Bertoni per Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale, Nicole Moscariello per Diritti Animali e Giustizia Sociale e Morale, Elisa caponetti per la Categoria Psicologia e Relazioni Umane, Angelo Tofalo per la Categoria Difesa e sicurezza, Ylli Ujka e Cesk Ivanaj per la categoria Imprenditorialità e Leadership, Eleonora Ivone, Cinema d’autore e narrazione culturale, Tommaso Giuntella per la categoria Radio e giornalismo televisivo, Andrea Fragasso per la categoria Giornalismo d’informazione, Angiolina Marchese per la categoria Arte, Riccardo Cecchini per la categoria Promozione culturale, Elena Presti per la categoria Comunicazione visiva, Nazarena Savino per la categoria Impegno sociale e inclusione, Alessandro Circiello per la categoria Enogastronomia, Pasticceria Pirri Emanuele per la categoria Eccellenza artigianale e cultura della pasticceria, Ranca Tartufi per la categoria Promozione delle eccellenze italiane, Rollami Sushi per la categoria Innovazione Culinaria, Qerim e Francesco Coku per la categoria Costruzioni civili e tutela del patrimonio architettonico, Dundar Kesapli per la categoria comunicazione internazionale.

Il Premio “Parola d’Oro” si conferma così non solo come riconoscimento simbolico, ma come un autentico impegno culturale a favore di un linguaggio fondato su empatia, responsabilità e rispetto, capace di generare consapevolezza e coesione sociale.

L’iniziativa è stata realizzata con il patrocinio della Regione Lazio.