Sanità. Patologie croniche o rare, viene esteso il limite prescrivibile. Dalle 3 alle 6 confezioni per ricetta

Sanità
AgenPress. Per i pazienti affetti da patologie croniche o rare, viene esteso il limite massimo di confezioni prescrivibili con una singola ricetta medica, passando dalle attuali 3 fino a un massimo di 6 confezioni per ricetta.

Inoltre, la ricetta medica per la prescrizione delle terapie avrà una validità temporale estesa fino a 12 mesi, consentendo al paziente di ritirare i farmaci in farmacia in modo frazionato in base alle proprie necessità, senza dover tornare dal medico per ogni rinnovo.

La semplificazione passa per l’alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico, che elimina l’onere per il paziente di dover produrre e consegnare certificazioni cartacee per accedere a benefici e assistenza domiciliare.

E’ quanto stato stabilito nel Consiglio dei ministri riunitosi giovedì 29 gennaio 2026.

 

