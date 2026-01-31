Corteo Askatasuna: Radicali, codardi e terroristi

AgenPress. “Quanto accaduto a Torino non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare. Non può esserci alcuna ambiguità: esprimiamo la nostra vicinanza umana e politica a chi è stato oggetto di attacchi squadristi da parte di violenti codardi a volto coperto.

Ci auguriamo che la stessa solidarietà venga espressa anche dai rappresentanti delle istituzioni, dai partiti di sinistra e dalle associazioni che oggi hanno manifestato pacificamente a Torino, ma che finora tacciono.

Metodi che richiamano pratiche di terrorismo politico, del tutto incompatibili con una società democratica e con i valori costituzionali, vanno condannati senza se e senza ma”.

Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani.