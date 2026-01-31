type here...

Corteo Askatasuna: Radicali, codardi e terroristi

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Quanto accaduto a Torino non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare. Non può esserci alcuna ambiguità: esprimiamo la nostra vicinanza umana e politica a chi è stato oggetto di attacchi squadristi da parte di violenti codardi a volto coperto.

Ci auguriamo che la stessa solidarietà venga espressa anche dai rappresentanti delle istituzioni, dai partiti di sinistra e dalle associazioni che oggi hanno manifestato pacificamente a Torino, ma che finora tacciono.

Metodi che richiamano pratiche di terrorismo politico, del tutto incompatibili con una società democratica e con i valori costituzionali, vanno condannati senza se e senza ma”.

Lo dichiarano in una nota Filippo Blengino e Patrizia De Grazia, Segretario e Tesoriera di Radicali Italiani.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits