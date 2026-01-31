Onorificenze al Merito della Repubblica: due cittadini crispianesi premiati dal Presidente Mattarella

Tra i 31 insigniti dal Presidente della Repubblica per il loro impegno nell’arte e nell’inclusione sociale figurano i cittadini crispianesi Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, ai quali giungono i complimenti del loro concittadino, Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI

AgenPress. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito motu proprio trentuno onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini distintisi per il loro straordinario impegno civile e sociale.

Si tratta di un riconoscimento di altissimo valore istituzionale, che premia il merito autentico e il servizio al bene comune, e che rappresenta motivo di profondo orgoglio per la comunità di Crispiano.

Tra gli insigniti figurano Gianfranco Berardi, 47 anni, e Gabriella Casolari, 61 anni, nominati Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con la seguente motivazione: «Per aver fatto dell’arte uno strumento per abbattere gli ostacoli della malattia e della disabilità».

Berardi e Casolari sono i fondatori della Compagnia Teatrale Berardi-Casolari, una realtà artistica e culturale che da anni opera nel segno dell’accessibilità, dell’inclusione e della partecipazione attiva, trasformando il teatro in uno spazio aperto, capace di coinvolgere persone di ogni età e condizione.

Attraverso il loro lavoro, l’arte diventa strumento di dialogo, integrazione e crescita civile, consentendo a ciascuno di esprimersi indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche.

Il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha espresso profonda soddisfazione e sincero apprezzamento per un’onorificenza che incarna pienamente lo spirito delle cosiddette “onorificenze sociali”, fortemente volute dal Presidente della Repubblica per dare visibilità a chi, con dedizione quotidiana, contribuisce a rendere più coesa e giusta la società.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si terrà il 3 marzo 2026, alle ore 12, presso il Palazzo del Quirinale, in una data di particolare rilievo istituzionale. Il 3 marzo, infatti, ricorre l’anniversario della legge istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la massima onorificenza della Repubblica, nata per riconoscere il valore del merito civile e l’impegno verso la comunità nazionale.

La scelta di questa data rafforza il significato simbolico della cerimonia, richiamando i principi fondanti della Repubblica: il servizio disinteressato al bene comune, la responsabilità civica, la solidarietà e la partecipazione attiva alla vita sociale del Paese.

In questo contesto, il conferimento delle onorificenze assume un valore che va oltre il riconoscimento individuale, diventando testimonianza concreta di una Repubblica che sa riconoscere e valorizzare le migliori energie della società civile.