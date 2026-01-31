Silvia Nanni nominata Vicepresidente del Comitato Provinciale della Fondazione Insigniti OMRI di Varese

Silvia Nanni nominata Vicepresidente del Comitato Provinciale di Varese della Fondazione Insigniti OMRI. La nomina rafforza la presenza della Fondazione sul territorio lombardo e promuove iniziative culturali e sociali. Con oltre trent’anni di esperienza nella Polizia di Stato, Nanni è un punto di riferimento nella tutela delle fasce più vulnerabili

AgenPress. Nel corso di una recente riunione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI – presieduto dal Prefetto Francesco Tagliente, con il Questore Roberto Massucci vicepresidente vicario, il Prefetto Luigi Varrata vicepresidente, la Dott.ssa Giovanna Ferri e l’Ing. Paolo Ghezzi consiglieri – ha deliberato la costituzione del Comitato Provinciale di Varese, nominando Silvia Nanni come Vicepresidente. La decisione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della presenza della Fondazione sul territorio lombardo e nella promozione delle sue iniziative culturali e sociali.

Silvia Nanni è una professionista con oltre trent’anni di esperienza nella Polizia di Stato, specializzata in indagini su omicidi, femminicidi, reati contro minori e criminalità organizzata. Ha ricoperto incarichi di alta responsabilità, tra cui quello di Responsabile dell’Ufficio Fasce Deboli presso la Procura della Repubblica di Varese, coordinando operativamente oltre 100 comuni lombardi. Avvocato abilitato e titolare di un Master di II Livello in Scienze Forensi, ha contribuito alla definizione di protocolli operativi nazionali per la tutela delle vittime, coniugando metodo investigativo e approccio empatico.

Nel corso della sua carriera, Nanni ha maturato una solida esperienza multidisciplinare, svolgendo centinaia di audizioni protette, coordinando reti interistituzionali per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e collaborando con istituzioni nazionali e internazionali in ambito formativo e investigativo. Tra i numerosi incarichi e collaborazioni, ha ricoperto ruoli di rilievo nella formazione per Ministero dell’Istruzione, Ministero della Giustizia e Polizia di Stato, ha partecipato a progetti internazionali e interculturali, ed è stata co-fondatrice della Scuola di Legalità “Il Seme di Giustizia” di Milano.

Per il suo impegno professionale e civile, Silvia Nanni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e la Medaglia d’Oro al Merito di Servizio. La sua nomina a Vicepresidente del Comitato Provinciale della Fondazione Insigniti OMRI di Varese sottolinea la capacità di coniugare esperienza investigativa, competenza giuridica e attenzione verso le fasce più fragili della società, confermando il valore della Fondazione come punto di riferimento sul territorio.