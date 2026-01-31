Torino: USIF, “Violenza pianificata. Blindato in fiamme è un segnale grave”

AgenPress. Il blindato della Polizia dato alle fiamme a Torino rappresenta un segnale grave e inequivocabile di violenza pianificata”. Lo afferma l’Unione Sindacale Italiana Finanziaria (USIF) in merito agli scontri di oggi.

“Quanto accaduto non può essere letto come una degenerazione improvvisa – sottolinea l’USIF – ma come l’esito di dinamiche organizzate, già evidenziate nei giorni scorsi in un nostro comunicato pubblico che segnalava preparativi e modalità orientate allo scontro”.

Secondo il sindacato, le immagini di oggi restituiscono uno scenario che va oltre la protesta, con atti coordinati, simbolici e ad alto impatto, capaci di generare allarme sociale e mettere a rischio l’incolumità di cittadini e operatori della sicurezza.

“La pianificazione del disordine, l’uso del fuoco e la ricerca dello scontro – prosegue l’USIF – richiamano purtroppo pagine buie della storia del Paese, in cui la violenza veniva costruita e messa in scena come strumento di pressione, con dinamiche assimilabili a forme di terrorismo interno”.

“La libertà di manifestare va sempre tutelata, ma deve essere netta la distinzione da chi utilizza le piazze per finalità distruttive. Lo Stato non può arretrare solo a parole: servono prevenzione, lettura attenta dei segnali e risposte coerenti. E anche questa volta siamo solo noi a pagare con la conta dei feritii”, conclude l’USIF.