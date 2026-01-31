type here...

Unarma: “A Torino ennesima guerriglia contro lo Stato. Basta agenti usati come bersagli”

AgenPress. “L’incendio di una camionetta della Polizia e i feriti tra le forze dell’ordine a Torino rappresentano l’ennesima escalation di violenza contro chi garantisce la sicurezza pubblica. Non siamo il punch ball degli antagonisti né lo sfogo di frange violente lasciate agire impunemente”, dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma.

“Il Governo deve assumersi le proprie responsabilità fornendo strumenti operativi adeguati, tutele legali concrete e pene certe per chi aggredisce le divise. Ogni attacco alle forze dell’ordine è un attacco allo Stato. Così non si può più andare avanti.”

Auspichiamo che tutte le forze politiche prendano le distanze da questi delinquenti che bruciano le città e limitano i diritti dei cittadini”

Antonio Nicolosi – Segretario generale Unarma

