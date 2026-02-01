Sgombero Askatasuna: Il limite invalicabile tra dissenso e violenza

AgenPress. Il dibattito sulla legittimità o sull’opportunità di uno sgombero fa parte della libera dialettica democratica e può vedere opinioni contrapposte. In merito alle recenti operazioni che hanno interessato il Centro Sociale Askatasuna, si rende necessaria una riflessione che separi chiaramente il piano del dibattito politico da quello della legalità e del rispetto delle istituzioni.

Il confronto sulla legittimità o sull’opportunità di uno sgombero è parte integrante della vita democratica di una città. È legittimo che esistano visioni divergenti sulla gestione degli spazi urbani e sulle realtà autogestite. Tuttavia, tale confronto deve esaurirsi all’interno di un perimetro civile e normativo.

Esiste un confine netto e invalicabile che non ammette zone grigie: l’incolumità di chi lavora per la sicurezza di tutti. La violenza brutale scatenata contro le Forze dell’Ordine non può essere derubricata a “tensione sociale”. Si tratta di atti inaccettabili, privi di qualsiasi giustificazione morale o politica.

​”Nessuna causa, per quanto ritenuta giusta dai suoi sostenitori, può legittimare l’aggressione a chi serve lo Stato. Solidarizzare con la violenza significa tradire i principi fondamentali della nostra convivenza.”

Esprimiamo ferma e totale solidarietà agli agenti impegnati sul campo. Chi indossa una divisa non rappresenta una parte politica, ma l’autorità dello Stato che garantisce la libertà di tutti, compresa quella di manifestare pacificamente. L’ambiguità nel condannare tali gesti è essa stessa una forma di complicità che una società civile non può permettersi.

Il ripristino della legalità non è un atto opzionale, ma un dovere verso la cittadinanza. Il dialogo rimane lo strumento privilegiato per la risoluzione dei conflitti, ma solo a condizione che venga deposta ogni forma di prevaricazione e violenza.

Antonio Russo