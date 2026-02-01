UNARMA: “Solidarietà non basta, servono stipendi adeguati e tutele vere per le Forze dell’Ordine”

AgenPress. UNARMA prende atto delle numerose dichiarazioni di vicinanza alle Forze dell’Ordine dopo i fatti di Torino, ma ribadisce che la solidarietà non può restare solo parole.

“Va bene l’indignazione – dichiara Antonio Nicolosi, segretario generale UNARMA – ma gli stipendi restano fermi, le tutele restano insufficienti e i decreti annunciati per proteggere gli operatori non producono effetti concreti”.

“Ogni volta che un agente viene ferito – prosegue Nicolosi – parte la gara alla solidarietà. Poi, passata l’emozione, tutto resta uguale. È questo il vero problema: l’indignazione dura un giorno, le difficoltà delle Forze dell’Ordine durano una vita intera”.

“Le donne e gli uomini in divisa non hanno bisogno di applausi dopo le aggressioni. Hanno bisogno di rispetto prima, durante e dopo il servizio. E il rispetto si misura con scelte politiche, non con frasi di circostanza”.

Antonio Nicolosi Segretario Generale UNARMA