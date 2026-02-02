Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rispettare Forze dell’Ordine”

AgenPress. Le immagini del poliziotto percosso selvaggiamente durante un atto di guerriglia urbana scuotono le coscienze. Naturalmente al poliziotto e alle Forze dell’Ordine vittime di questi atti di violenza la tutta la massima solidarietà.

Manifestare non è mai sinonimo di violenza gratuita ed invito il Ministro degli Interni e il Governo come avviene in altre nazioni democratiche ad elevare il numero di Forze dell’Ordine in occasione di eventi simili sapendo anche rifiutare il consenso a manifestazioni a rischio disordini. Le opposizioni mostrino maturità e responsabilità solidarizzando con le Forze dell’Ordine ricordando che la violenza non è mai la soluzione ai problemi.“

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.