Fondazione Insigniti OMRI a Vecchiano: la Costituzione va in scena al Teatro Olimpia

Successo per la lezione-spettacolo promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI, guidata da Francesco Tagliente, già prefetto di Pisa e cittadino onorario. I sindaci Angori e Lunardi ricordano il suo legame con la comunità e l’attenzione dimostrata nei momenti più difficili segnati dagli eventi climatici

AgenPress. Al Teatro Olimpia di Vecchiano si è svolta con grande partecipazione la lezione-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione”, iniziativa promossa dalla Fondazione Insigniti OMRI che ha portato nel Comune un originale progetto di educazione civica rivolto agli studenti delle scuole del territorio.

A guidare l’iniziativa è stato Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, già prefetto di Pisa e cittadino onorario di Vecchiano, che ha voluto riportare nella comunità un progetto pensato per avvicinare i più giovani ai valori della Costituzione e ai simboli della Repubblica attraverso il linguaggio del teatro.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico della Provincia di Pisa e con il sostegno della Fondazione Pisa, ha visto la presenza del sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e dell’ex sindaco Giancarlo Lunardi, insieme a rappresentanti del mondo scolastico e istituzionale.

Nel corso dei loro interventi, Angori e Lunardi hanno richiamato il forte legame che unisce Francesco Tagliente alla comunità vecchianese, ricordando in particolare l’attenzione e la vicinanza dimostrate dall’allora prefetto di Pisa nei momenti difficili segnati da eventi climatici che colpirono il territorio. Proprio quel rapporto costante con la comunità, fondato sull’ascolto e sulla presenza istituzionale, fu alla base della concessione della cittadinanza onoraria conferita a Tagliente nel 2014.

La mattinata è stata condotta dal giornalista Gaetano D’Arienzo (Italia 7), che ha accompagnato studenti e insegnanti in un percorso coinvolgente e interattivo. Cuore dell’iniziativa lo spettacolo “Di sana e robusta Costituzione”, interpretato da Ferdinando de Blasio di Palizzi, docente ed esperto di comunicazione, che ha proposto una originale “anatomia dello Stato”: attraverso la metafora del corpo umano, la Costituzione e le istituzioni repubblicane sono state raccontate come parti vitali di un organismo che vive grazie alla partecipazione dei cittadini.

A completare il percorso, l’intervento del divulgatore storico Michele D’Andrea, che ha guidato i ragazzi alla scoperta dei simboli della Repubblica, dal Tricolore all’Inno nazionale, intonato coralmente dagli studenti al termine dell’incontro.

Al termine dello spettacolo, agli alunni e ai docenti è stato consegnato il volume “Di sana e robusta Costituzione”, che raccoglie e sviluppa i contenuti della lezione-spettacolo con lo stesso linguaggio chiaro e coinvolgente.

L’iniziativa ha confermato il valore della collaborazione tra istituzioni, scuola e Fondazioni nel promuovere una cittadinanza consapevole e attiva, rappresentando al tempo stesso un ritorno significativo di Francesco Tagliente a Vecchiano, nel segno di un legame umano e istituzionale che continua a rinnovarsi nel tempo.