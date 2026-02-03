Gli Stati Uniti abbattono un drone iraniano in avvicinamento alla portaerei

AgenPress. L’esercito statunitense ha abbattuto un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Abraham Lincoln nel Mar Arabico.

L’incidente è avvenuto mentre i diplomatici cercavano di organizzare colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti.

Il drone iraniano Shahed-139 stava volando verso la portaerei “con intenzioni poco chiare” ed è stato abbattuto da un caccia F-35 statunitense, ha affermato l’esercito statunitense.

L’agenzia di stampa iraniana ha dichiarato che è stata interrotta la connessione con un drone in acque internazionali, ma il motivo è sconosciuto.

Nessun militare americano è rimasto ferito durante l’incidente e nessuna apparecchiatura statunitense è stata danneggiata.

In un altro incidente avvenuto nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo l’abbattimento del drone, le forze del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran hanno attaccato una nave mercantile battente bandiera statunitense e con equipaggio statunitense, secondo quanto riportato dall’esercito statunitense.