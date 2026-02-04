Abbattimento Piccioni. Le Associazioni Animaliste diffidano il Comune di Nibbiola (NO)

AgenPress. In data 3 febbraio 2026, l’Avvocato Massimiliano Salvatore Monacò in qualità di patrocinatore legale dell’Associazione a Tutela Legislativa Animale e Ambiente Task Force Animalista, del Movimento Piccioni Paralimpici e dell’Associazione Avi Associazione Vegani Internazionali, ha trasmesso istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, relativa all’intervento di abbattimento dei colombi annunciato dalla Polizia Provinciale di Novara, sez. Caccia e Pesca e dal Comune di Nibbiola (NO), previsto per giovedì 5 febbraio 2026 nel territorio del Comune di Nibbiola; Istanza seguita da diffida nel procedere, inviata in data 4 febbraio 2026 in quanto – l’intervento annunciato comporta l’uso di metodi cruenti e, verosimilmente, di armi da fuoco in ambito comunale giustificato con il “contenimento” dei piccioni; – l’avvio dell’intervento in assenza di completa istruttoria, pareri obbligatori, protocolli veterinari e misure di sicurezza documentate espone l’Amministrazione a gravi profili di illegittimità amministrativa e responsabilità; Per non parlare dei metodi di contenimento “etici” , alternativi all’uccisione di animali che non risulta siano stati effettuati.

Le Associazioni pertanto diffidano la Provincia di Novara e il Comune di Nibbiola, ciascuno per quanto di competenza a non dare corso all’intervento di abbattimento programmato per il 05/02/2026, ovvero a sospenderne immediatamente l’esecuzione, avvertendo sin da ora che l’eventuale prosecuzione dell’intervento in pendenza dell’istanza di accesso agli atti, e in assenza di riscontro documentale sui profili autorizzativi, sanitari, veterinari e di sicurezza pubblica, potrà comportare l’attivazione di ogni ulteriore iniziativa a tutela degli interessi coinvolti, anche presso le competenti Autorità giudiziarie, civili, penali e amministrative, per l’accertamento di eventuali responsabilità derivanti da condotte o omissioni dell’Amministrazione o degli organizzatori svolte in violazione di quanto oggetto della presente diffida, nonché, per la tutela degli animali coinvolti, nel rispetto della normativa a tutela animale nazionale e dell’Art. 9 della nostra Costituzione.