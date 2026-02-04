Roberta Metsola: “L’Europa non può restare ferma. Deve muoversi con rapidità”

AgenPress. Rivolgendosi al Senato spagnolo, in occasione del 40° anniversario dell’adesione del Paese all’Unione Europea, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha sottolineato che l’Europa si trova in un momento cruciale, in un mondo in rapido cambiamento, con tensioni geopolitiche, pressioni economiche e crescente insicurezza per i cittadini.

Roberta Metsola ha sottolineato che l’Europa non può restare ferma. Al contrario, deve muoversi con rapidità, unità e pragmatismo realistico, trasformando i suoi valori in azioni concrete, rafforzando la sua economia, la sua sicurezza e il suo ruolo internazionale, e dimostrando – soprattutto alle giovani generazioni – di avere la volontà, la capacità e la fiducia per plasmare il proprio futuro.

“In questo nuovo mondo, una cosa è chiara: l’Europa non può restare ferma. Deve fare un passo avanti. La Groenlandia ce lo ha insegnato.

Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Siamo rimasti uniti nel nostro sostegno all’Ucraina e continueremo a farlo. Abbiamo collaborato più strettamente che mai in materia di difesa. Abbiamo aperto nuove opportunità commerciali. E abbiamo iniziato a rimuovere le barriere che frenavano persone e imprese”, ha sottolineato Metsola.