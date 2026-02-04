Scontri Torino, Paoloni (SAP): 3 arresti già fuori, conferma che i delinquenti godono di senso di impunità

AgenPress. “Sono stati scarcerati i tre arrestati per le devastazioni di Torino e il tentato omicidio del collega accerchiato e picchiato da un manipolo di delinquenti durante la manifestazione del 31 gennaio. Due di loro sono stati scarcerati con obbligo di firma mentre il terzo torna a casa ai domiciliari. Questa è la conferma di quando sosteniamo che delinquenti del genere si sentono legittimati a devastare, distruggere e picchiare perché godono di un sostanziale senso di impunità”.

Lo dichiara il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“La giustizia – precisa Paoloni – certamente farà il suo corso, tuttavia l’attuale sistema non tutela i cittadini dalle devastazioni né garantisce adeguata sicurezza agli operatori delle forze dell’ordine”.