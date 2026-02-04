Solidarietà di GiULiA giornaliste, Cpo Cnog, Cpo Fnsi e Cpo Usigrai alla collega Rita Rapisardi vittima di hate speech sui socia

AgenPress. Minacce di stupro, insulti misogini e volgari, minacce di morte: è la tempesta di odio che si è abbattuta attraverso i suoi profili social sulla giornalista Rita Rapisardi, rea di aver fatto il proprio lavoro, ossia di aver raccontato quanto ha visto durante gli scontri

di Torino e in particolare l’aggressione ad un poliziotto da parte di un gruppo di

antagonisti.

Una testimonianza preziosa e diretta anche su quello che il video dell’aggressione non

mostrava. Il risultato è stata un’aggressione inaccettabile, che ha costretto Rita Rapisardi

a blindare i suoi profili, ancora più grave perché come sempre quando si vuole colpire

una giornalista il metodo è colpirla in quanto donna, con il consueto armamentario

sessista. Hate speech, misoginia, violenza verbale: non sono solo parole ma strumenti

di intimidazione per silenziare una professionista.

Le Cpo Cnog, Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e GiULiA giornaliste esprimono la loro solidarietà e

il loro sostegno a Rita Rapisarda e condannano l’ennesimo attacco alla libertà di

stampa.