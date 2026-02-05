Il Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale entra nella Fondazione Insigniti OMRI

La Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana accoglie fra i propri membri il Grande Ufficiale Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito e titolare, nei suoi oltre quarant’anni al servizio della Forza Armata e del Paese, di prestigiosi comandi

AgenPress. È stato Assistente Militare e Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica, Comandante della Brigata corazzata Ariete, Comandante dell’Accademia Militare di Modena, Vicecomandante della missione NATO Resolute Support in Afghanistan, Comandante del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT), Comandante del Comando delle Forze Operative Nord (COMFOP Nord) e Comandante delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER), assumendo anche l’incarico di Comandante militare della Capitale.

Il Generale Camporeale ha maturato una formazione accademica e strategica di altissimo profilo, conseguendo lauree e master in Scienze strategiche, Scienze internazionali e diplomatiche e in Comunicazione istituzionale; ha inoltre frequentato il Royal College of Defence Studies di Londra.

“L’ingresso del Generale Camporeale nella Fondazione Insigniti OMRI – scrive il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione – è motivo di orgoglio per l’intera nostra comunità di insigniti, che si arricchisce oggi di una figura umana e professionale di altissimo profilo che ha illustrato in Italia e all’estero, con competenza e onore, l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e i suoi valori.