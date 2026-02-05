type here...

Nibbiola (NO). Revocata la soppressione dei piccioni. Il Sindaco incontra le Associazioni Animaliste

Animali
redazione
Da redazione
AgenPress. In seguito all’istanza di richiesta agli atti, con una lista cospicua di documentazione, non ancora pervenuta, alla Provincia di Novara (che trascende i comuni e ha potere decisionale) e al Comune di Nibbiola (NO) delle Associazioni Task Force Animalista, Associazione a Tutela Legislativa Animali e Ambiente, Piccioni Paralimpici Piemonte, AVI Associazione Vegani Internazionale, inviata via pec in data 3 febbraio 2026 dall’Avvocato Massimiliano Monacò, alla quale è seguita diffida a procedere con abbattimento di piccioni previsto in data 5 febbraio 2026, comunichiamo con gioia la revoca della soppressione.

Ai nostri attivisti, presenti in loco già alle prime ore del mattino, il Sindaco di Nibbiola Pierfrancesco Agnesina ha palesato la volontà di un incontro con le Associazioni scriventi volto a trovare soluzioni etiche per il controllo della popolazione dei colombi da sostituirsi a metodi cruenti, che ovviamente hanno dato la piena disponibilità.

