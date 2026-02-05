Trump: “Vance e Rubio possibili candidati alle presidenziali del 2028”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista alla “NBC News”, ha promosso Vance e Rubio come possibili candidati repubblicani alle elezioni presidenziali del 2028.

“Uno è leggermente più diplomatico dell’altro”, ha detto Trump, senza specificare quale dei due. “Penso che entrambi siano di altissima intelligenza”.

“Penso che ci sia una differenza di stile, ha aggiunto. Ma sono entrambi molto capaci”.

Durante l’intervista Donald Trump ha parlato anche di alcuni progetti edilizi da lui avviati dopo il suo ritorno alla Casa Bianca.

Oltre a costruire una nuova sala da ballo per la Casa Bianca ho in programma di erigere un arco che sorgerà all’ingresso di Washington.

Alla domanda se tali monumenti siano pensati per garantire che non venga dimenticato, Trump ha risposto: “No, penso che abbiamo bisogno di riportare il glamour nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di prestigio. Abbiamo bisogno di bellezza”.

“Ne stiamo realizzando uno che sarà più magnifico e più grande dell’Arco di Trionfo di Parigi”, ha concluso Trump.