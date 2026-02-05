USIF: “Inaccettabile descrivere le Forze di Polizia come uso dei muscoli senza professionalità”

AgenPress. L’Unione Sindacale Italiana Finanzieri (USIF), primo sindacato della Guardia di Finanza, prende le distanze dalle dichiarazioni di un ex generale della Gdf sui fatti di Torino, giudicando inaccettabile e fuorviante ogni rappresentazione delle Forze di Polizia come strutture che agiscono con la forza anziché con preparazione e professionalità.

«Chi opera nei servizi di ordine pubblico – afferma USIF – lo fa all’interno di assetti organizzati, sotto precise catene di comando e in contesti operativi complessi, spesso segnati da carenze di organico, mezzi limitati e livelli di stress elevatissimi».

Secondo il sindacato, semplificazioni mediatiche di questo tipo contribuiscono a delegittimare il lavoro delle donne e degli uomini in divisa e ad alimentare un clima di ostilità che espone ulteriormente gli operatori a violenze e aggressioni.

USIF ribadisce la necessità di rispetto istituzionale, formazione continua, chiarezza normativa e tutela giuridica effettiva per chi garantisce quotidianamente la sicurezza dei cittadini.