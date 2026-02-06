type here...

Decreto Sicurezza, UNARMA: “Stop all’atto dovuto, tutelati gli agenti che agiscono per dovere”

AgenPress. «Con il superamento dell’atto dovuto si chiude una stagione di automatismi che hanno ingiustamente esposto migliaia di operatori delle Forze dell’ordine a procedimenti penali pur avendo agito nell’adempimento del proprio dovere.

Il Decreto Sicurezza accoglie integralmente le proposte avanzate da UNARMA, garantendo al pubblico ministero tutte le necessarie verifiche, ma senza l’iscrizione automatica nel registro degli indagati in presenza di una causa di giustificazione come la legittima difesa o l’uso legittimo delle armi.

È una riforma di equilibrio e di civiltà giuridica che tutela la dignità professionale degli agenti, rafforza le garanzie procedurali e restituisce serenità a chi ogni giorno opera per la sicurezza dei cittadini».

Antonio Nicolosi, Segretario Generale UNARMA

