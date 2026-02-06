Giornata contro FGM: 4,5 milioni di ragazze a rischio nel 2026, colpite 230 milioni di ragazze/donne

Dichiarazione congiunta della Direttrice generale dell’UNICEF, del Direttore esecutivo dell’UNFPA, dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, del Direttore esecutivo di UN Women, del Direttore generale dell’OMS e del Direttore generale dell’UNESCO. I leader delle Nazioni Unite chiedono un impegno costante e investimenti per porre fine alle mutilazioni genitali femminili

AgenPress.”Solo nel 2026, circa 4,5 milioni di ragazze, molte delle quali di età inferiore ai cinque anni, rischiano di subire mutilazioni genitali femminili (FGM).

Attualmente, oltre 230 milioni di ragazze e donne convivono con le conseguenze di questa pratica per tutta la vita.

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale di Tolleranza Zero contro le Mutilazioni Genitali Femminili, ribadiamo il nostro impegno a porre fine alle mutilazioni genitali femminili per ogni ragazza e ogni donna a rischio e a continuare a lavorare per garantire che le vittime di questa pratica dannosa abbiano accesso a servizi adeguati e di qualità.

La mutilazione genitale femminile è una violazione dei diritti umani e non può essere giustificata in alcun modo. Compromette la salute fisica e mentale delle ragazze e delle donne e può portare a gravi complicazioni permanenti, con costi di trattamento stimati in circa 1,4 miliardi di dollari all’anno.

Gli interventi volti a porre fine alla mutilazione genitale femminile negli ultimi trent’anni stanno avendo un impatto, con quasi due terzi della popolazione dei paesi in cui è diffusa che esprime sostegno alla sua eliminazione. Dopo decenni di cambiamenti lenti, i progressi nella lotta contro la mutilazione genitale femminile stanno accelerando: metà dei risultati ottenuti dal 1990 sono stati raggiunti nell’ultimo decennio, riducendo il numero di ragazze sottoposte a FGM da una su due a una su tre. Dobbiamo sfruttare questo slancio e accelerare i progressi per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine alla mutilazione genitale femminile entro il 2030.

Sappiamo cosa funziona. L’educazione sanitaria, il coinvolgimento dei leader religiosi e comunitari, dei genitori e degli operatori sanitari e l’uso dei media tradizionali e dei social sono strategie efficaci per porre fine a questa pratica. Dobbiamo investire in movimenti guidati dalla comunità, comprese le reti di base e giovanili, e rafforzare l’istruzione attraverso approcci sia formali che su base comunitaria. Dobbiamo amplificare i messaggi di prevenzione coinvolgendo opinion leader affidabili, compresi gli operatori sanitari. E dobbiamo sostenere coloro che sono sopravvissute garantendo loro l’accesso a un’assistenza sanitaria completa e adeguata al contesto, a un sostegno psicosociale e all’assistenza legale.

Ogni dollaro investito per porre fine alle mutilazioni genitali femminili produce un ritorno dieci volte superiore. Un investimento di 2,8 miliardi di dollari USA può prevenire 20 milioni di casi e generare 28 miliardi di dollari USA di ritorno sull’investimento.

Con l’avvicinarsi del 2030, i risultati ottenuti nel corso di decenni sono a rischio a causa del calo degli investimenti e del sostegno a livello globale. I tagli ai finanziamenti e il calo degli investimenti internazionali nei programmi sanitari, educativi e di protezione dell’infanzia stanno già limitando gli sforzi volti a prevenire le mutilazioni genitali femminili e a sostenere le ragazze e le donne sopravvissute. Inoltre, la crescente opposizione sistematica agli sforzi volti a porre fine alle mutilazioni genitali femminili, aggravata da pericolose argomentazioni secondo cui tali pratiche sarebbero accettabili se eseguite da medici o operatori sanitari, aggiunge ulteriori ostacoli agli sforzi di eliminazione. Senza finanziamenti adeguati e prevedibili, i programmi di sensibilizzazione delle comunità rischiano di essere ridimensionati, i servizi di prima linea indeboliti e i progressi vanificati, mettendo a rischio milioni di ragazze in più in un momento critico nella spinta verso il raggiungimento dell’obiettivo del 2030.

Oggi ribadiamo il nostro impegno e i nostri sforzi con i partner pubblici e privati locali e globali, comprese coloro che sono sopravvissute, per porre fine una volta per tutte alle mutilazioni genitali femminili”.