type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Interessanti le dichiarazioni di Guterres”

Cronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. In un’intervista rilasciata in occasioni delle Olimpiadi invernali alla stampa italiana, il Segretario Generale Onu Antonio Guterres, ha detto che a livello internazionale ormai prevale il diritto della forza su quello internazionale e che le organizzazioni internazionali come la stessa Onu hanno perso consistenza ed efficacia.

Ha dunque lanciato un quadro allarmante sui rapporti di forza nel mondo che deve far riflettere. È urgente riportare al centro i valori del dialogo, del rispetto reciproco e delle relazioni diplomatiche.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits