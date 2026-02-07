Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Interessanti le dichiarazioni di Guterres”

AgenPress. In un’intervista rilasciata in occasioni delle Olimpiadi invernali alla stampa italiana, il Segretario Generale Onu Antonio Guterres, ha detto che a livello internazionale ormai prevale il diritto della forza su quello internazionale e che le organizzazioni internazionali come la stessa Onu hanno perso consistenza ed efficacia.

Ha dunque lanciato un quadro allarmante sui rapporti di forza nel mondo che deve far riflettere. È urgente riportare al centro i valori del dialogo, del rispetto reciproco e delle relazioni diplomatiche.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.