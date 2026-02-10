type here...

Palermo: presentazione del libro “U’ Maxi”, messaggio del Presidente della Repubblica

AgenPress. In occasione della presentazione del volume U’ Maxi. Dentro il processo a Cosa nostra, di Pietro Grasso, oggi nell’Aula Bunker di Palermo a quarant’anni dal Maxiprocesso, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato il seguente messaggio:

In occasione dell’incontro di presentazione del libro U’ Maxi. Dentro il processo a Cosa nostra, mi è gradito far giungere un saluto ai promotori e ai partecipanti. Il Maxiprocesso di Palermo – di cui l’opera del Senatore Pietro Grasso costituisce una testimonianza diretta – rappresenta uno snodo decisivo nella storia della giustizia repubblicana e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, confermando, in sede giudiziaria, l’esistenza di un’organizzazione unitaria denominata Cosa nostra, strutturata in modo gerarchico, governata da canoni perversi. L’impegno assiduo e rigoroso della Magistratura e delle Forze di polizia ne è all’origine, a costo di sacrifici personali altissimi, nell’affermazione dei principi dello Stato di diritto, viva e indelebile dimostrazione di lealtà ai valori della Costituzione. Il loro esempio, rinnovato nella memoria dal racconto del Senatore Grasso, è motivo di orgoglio e di impegno per ogni cittadino.”

La presentazione del volume si svolge nell’Aula Bunker di Palermo, luogo simbolo della storia repubblicana, nel quarantesimo anniversario del Maxiprocesso, alla presenza di autorità istituzionali, rappresentanti della magistratura e del mondo civile.

