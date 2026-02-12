Incontro informale dei leader dell’UE. Costa: “Voglio essere chiaro: nel 2026 l’Europa darà i suoi frutti”

AgenPress. Oggi i leader hanno tenuto un brainstorming strategico sulla competitività dell’Europa, su come costruire un’economia più competitiva e resiliente che promuova la nostra prosperità, crei posti di lavoro di alta qualità e garantisca l’accessibilità economica.

Le discussioni odierne ad Alden Biesen hanno portato nuova energia e un senso condiviso di urgenza attorno a questo obiettivo. E, cosa ancora più importante, oggi abbiamo aperto la strada a un accordo su azioni concrete in occasione del Consiglio europeo di marzo.

In primo luogo, c’è un accordo unanime nel continuare a portare avanti il ​​nostro ambizioso programma di semplificazione, come sviluppato nella recente lettera di Ursula ai leader.

In secondo luogo, i leader accettano la sfida di Enrico Letta di passare da un mercato unico incompleto a un “mercato unico per un’Europa unica”. Si tratta di un obiettivo urgente che deve essere raggiunto nel 2026 e nel 2027.

Inoltre, siamo tutti d’accordo sull’importanza di procedere rapidamente, quest’anno, con il 28° regime. Per garantire che le nostre aziende possano operare senza problemi nei nostri 27 Stati membri con un insieme semplice e unico di regole aziendali.

In terzo luogo, ho sentito un consenso sul fatto che, in alcuni settori come le telecomunicazioni, dovremmo consentire un certo grado di consolidamento aziendale per raggiungere i livelli necessari di investimento e innovazione. Questo dovrebbe far parte di una sorta di contratto sociale, per garantire che le aziende consolidate investano di più e innovino di più. I leader vogliono che emergano veri campioni europei in settori strategici. La revisione in corso delle linee guida sulle fusioni gioca un ruolo importante in questo senso.

In quarto luogo, i prezzi dell’elettricità. La transizione energetica rimane la migliore strategia a lungo termine per l’Europa per raggiungere l’autonomia strategica e ridurre i prezzi. Ma nel frattempo abbiamo bisogno di soluzioni pragmatiche. Soluzioni concrete che si concentrino sulle sfide specifiche degli Stati membri e di alcuni settori industriali. Lavorando a stretto contatto con la Commissione europea, esamineremo misure concrete nel prossimo Consiglio europeo di marzo.

Quinto, proteggere le industrie strategiche e ridurre le dipendenze. Esiste un’ampia consapevolezza condivisa dell’importanza strategica, per l’Europa, di proteggere e rafforzare determinati settori. Ho sentito parlare di difesa, spazio, tecnologie pulite, quantistica, intelligenza artificiale e sistemi di pagamento. Mapperemo e identificheremo le nostre dipendenze e le affronteremo attraverso una strategia di diversificazione.

Per quanto riguarda la preferenza europea, ritengo che vi sia un ampio consenso sulla necessità di utilizzarla in settori strategici selezionati in modo proporzionato e mirato, dopo un’analisi approfondita, per identificare dove è necessaria e utile.

Sesto, c’è unanimità nel ritenere che l’Europa sia aperta al commercio e che una politica commerciale ambiziosa e pragmatica, incentrata sulla diversificazione, sia nel nostro interesse collettivo; dobbiamo continuare a sostenere l’eccellente lavoro svolto dalla Commissione europea.

Infine, non c’è dubbio: l’Europa manca di investimenti. Non ci sarà competitività senza maggiori investimenti. Oggi ci siamo concentrati principalmente su come mobilitare gli investimenti privati ​​e sono stato lieto di sentire un sostegno unanime all’accelerazione dell’Unione del risparmio e degli investimenti.

L’Europa ha bisogno di un sistema finanziario unico ed efficiente, in grado di trasformare al meglio i risparmi europei in investimenti in Europa. Ma anche gli investimenti pubblici svolgeranno un ruolo decisivo. E qui dobbiamo avviare una riflessione sul ruolo degli strumenti europei, nel contesto dei negoziati sul QFP.

Vorrei concludere ricordando gli obiettivi finali di tutti i nostri sforzi:

crescita economica;

innovazione industriale;

posti di lavoro di qualità; e

convenienza.

Ora, trasformeremo i risultati delle discussioni odierne in impegni e scadenze concrete al Consiglio europeo di marzo. Dopodiché, ci concentreremo sui risultati.

E voglio essere chiaro: nel 2026 l’Europa darà i suoi frutti. Lo abbiamo fatto l’anno scorso in difesa, lo faremo quest’anno in competitività.