L’autore della strage nella scuola canadese è stata identificata

AgenPress. La persona accusata di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco otto persone e di averne ferite altre due dozzine nella piccola cittadina canadese di Tumbler Ridge è stata identificata dalla polizia come Jesse Van Rootselaar, 18 anni.

Van Rootselaar è nato maschio, ma negli ultimi sei anni ha fatto la transizione al genere femminile. L’adolescente ha sparato mortalmente a una donna di 39 anni, presumibilmente la madre, e al fratellastro di 11 anni nella loro casa. Poi ha fatto irruzione nella Tumbler Ridge Secondary School e ha ucciso altre sei persone prima di suicidarsi.

Cinque delle vittime della scuola erano bambini: tre ragazze di 12 anni e due ragazzi, uno di 12 anni e l’altro di 13. L’altra vittima era un’insegnante di 39 anni.

Inizialmente la polizia aveva riferito che l’attentatore aveva ucciso sette persone nella scuola. Tuttavia, la donna ferita, che secondo le autorità era morta durante il trasporto in ospedale, è sopravvissuta e si trova in condizioni critiche ma stabili.

Il preside della scuola ha dichiarato che la polizia è arrivata nella scuola entro due minuti dalla segnalazione degli spari. “Quella velocità e professionalità hanno salvato delle vite”.

Si stima che altre 25 persone presenti sul posto abbiano riportato ferite non gravi, secondo quanto riferito dalla polizia.

Il primo ministro Mark Carney ha dichiarato in una nota che il suo governo sta lavorando per garantire “il massimo supporto possibile alla comunità”. Ha definito la violenza “orribile” e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie che hanno perso i propri cari nell’attacco.

“Mi unisco al dolore dei canadesi per coloro le cui vite sono cambiate in modo irreversibile”.