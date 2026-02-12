Messico e Stati Uniti annunciano il sequestro di tonnellate di cocaina

AgenPress. La Marina messicana e la Guardia costiera statunitense hanno sequestrato tonnellate di cocaina durante un’operazione coordinata” nel Pacifico.

L’operazione è stata condotta “nell’ambito della cooperazione bilaterale” e “al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) del Paese”, ovvero al di fuori delle acque territoriali messicane, secondo la Marina messicana.

L’insolita operazione congiunta è stata annunciata in un contesto di tensioni tra i due Paesi, in seguito alle minacce del presidente statunitense Trump di ordinare operazioni militari terrestri contro i cartelli della droga in territorio messicano e ai bombardamenti di decine di navi nei Caraibi e nel Pacifico orientale che, secondo Washington, trasportavano droga.

“Sono stati sequestrati circa 188 pacchi contenenti tonnellate di cocaina”, ha dichiarato la marina messicana, che ha chiarito che si trovavano su una nave situata a ovest dell’isola di Clarion, a circa 1.100 chilometri dal porto di Manzanillo, nello stato di Colima.