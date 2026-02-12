WhatsApp denuncia il tentativo delle autorità russe di bloccare il suo funzionamento. Incoraggia i cittadini russi ad usare Max

AgenPress. L’applicazione di messaggistica WhatsApp ha denunciato il tentativo delle autorità russe di bloccarne il funzionamento per costringere gli utenti a passare a un servizio controllato dallo Stato.

“Il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp per spingere le persone a usare un’app di proprietà statale”, ha annunciato su X la filiale Meta dell’azienda statunitense.

“Il tentativo di privare oltre 100 milioni di utenti di un mezzo di comunicazione privato e sicuro è una battuta d’arresto che non può che limitare la sicurezza delle persone in Russia”, ha aggiunto. “Continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi”, ha proseguito.

Questa settimana l’autorità di regolamentazione russa ha imposto delle restrizioni all’applicazione WhatsApp, un ulteriore passo avanti nella repressione delle piattaforme di social media con sede all’estero.

Le autorità russe hanno accusato WhatsApp di “violare” la legge russa e, in particolare, di non fare abbastanza per impedire che la piattaforma venga utilizzata per “scopi terroristici”.

Telegram, fondata dal russo Pavel Durov che ha anche acquisito la cittadinanza francese, è una delle due piattaforme di messaggistica più popolari in Russia, insieme a WhatsApp, il cui utilizzo è stato ampiamente limitato nel Paese da gennaio per le stesse ragioni.

“Limitare la libertà dei cittadini non è mai la soluzione giusta”, si è lamentato Durov accusando Mosca di voler “costringere i propri cittadini a passare a un’applicazione controllata dallo Stato, progettata per monitorare e attuare la censura politica”.

Le autorità russe stanno incoraggiando i cittadini a utilizzare Max, una nuova piattaforma di messaggistica promossa da Mosca, che tuttavia al momento non è molto diffusa.

Max, di proprietà del colosso russo dei social media VK e attiva dal 2025, si presenta come una super app con ampie funzionalità che offre, tra le altre cose, l’accesso a vari servizi governativi e negozi online.

In estate, la Russia ha vietato agli utenti di effettuare chiamate vocali tramite Telegram e WhatsApp.