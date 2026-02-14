Centenario San Bartolo Longo Monastero di Cotrino

Centenario della morte di San Bartolo Longo. Il Monastero di Cotrino (Latiano Brindisi) lo ricorda con una manifestazione e una Lectio Magistralis di Pierfranco Bruni sul percorso mariano

AgenPress. Ricordando San Bartolo Longo a Cento anni dalla morte. Un anniversario importante fissato per Domenica 15 febbraio 2026. La suggestiva cornice del Monastero Maria SS di Cotrino a Latiano ospiterà un evento di alto spessore culturale e spirituale: la Lectio Magistralis di Pierfranco Bruni dal titolo “Il Linguaggio della Spiritualità nella Fede e nel Carisma: Bartolo Longo e la Via Mariana”.

Nell’anno francescano si ricorda anche Bartolo Longo: due visioni di una religiosità che intreccia Cristo e Maria. Dal cristocentrico Francesco al mariacentrismo di Bartolo Longo. Un viaggio tra misticismo e religiosità.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Bisceglie e con il patrocinio della Città di Latiano, si propone come un viaggio profondo attraverso la figura del Beato Bartolo Longo, esplorandone il legame con la devozione mariana e l’impatto del suo carisma sulla spiritualità contemporanea. L’evento sarà moderato da Pina Catino, Presidente del Club per l’UNESCO di Bisceglie.

Il Programma della Giornata abbastanza ricco prevede:

Ore 10:00: Visita alla Casa del Santo Bartolo Longo e al Polo Museale della Città di Latiano

Ore 15:00: Visita alla Pinacoteca del Monastero, seguita dalla proiezione del film “Il Miracolo della Fede – La storia della Madonna di Cotrino” del regista Giuseppe Maci

Ore 16:00: Lectio Magistralis di Pierfranco Bruni.

Dopo i saluti istituzionali e la lettura del Preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO, interverranno numerose autorità e personalità del mondo della cultura e dell’associazionismo, tra cui: Padre Antonio Semerano, Priore del Monastero Maria SS. di Cotrino.

Avv. Cosimo Maiorano, Sindaco di Latiano.

Rappresentanti di SIPBC, Assisi Pax International, Europa Benedettina e Stargate Universal Service.

Ad arricchire l’evento saranno i momenti musicali “Arie Sacre”, curati da Angelarosa Graziani (pianoforte) e da Gianni Mazzone (tenore).

Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per la comunità non solo per approfondire una figura cardine della cristianità pugliese come Bartolo Longo, ma anche per riflettere sul valore universale della bellezza, della fede e della tutela del patrimonio culturale come strumenti di pace e dialogo tra i popoli.