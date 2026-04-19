L’Iran fa marcia indietro sulla riapertura dello Stretto di Hormuz

AgenPress. L’Iran ha fatto marcia indietro sulla decisione di riaprire lo Stretto di Hormuz, adducendo come motivazione il blocco navale statunitense in corso. Un funzionario dell’intelligence regionale ha affermato che lo Stretto di Hormuz è “sotto il pieno controllo delle Guardie Rivoluzionarie e di fatto chiuso in questo momento”. Diverse imbarcazioni sono già state costrette a invertire la rotta e, secondo quanto riferito, le Guardie Rivoluzionarie avrebbero aperto il fuoco contro almeno una nave.

Questo dietrofront giunge dopo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato aperto lo Stretto di Hormuz, mentre è stato annunciato un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e i terroristi di Hezbollah, sostenuti dall’Iran, in Libano.