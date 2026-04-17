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50 giorni di guerra con l’Iran hanno portato alla perdita di 50 miliardi di dollari di petrolio

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redazione
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AgenPress. Il mondo ha perso oltre 50 miliardi di dollari di petrolio greggio che non è stato prodotto dall’inizio della guerra con l’Iran, quasi 50 giorni fa, e le ripercussioni della crisi si faranno sentire per mesi e persino anni a venire, secondo gli analisti.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato oggi che lo Stretto di Hormuz è stato riaperto in seguito all’accordo di cessate il fuoco raggiunto in Libano, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di credere che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran arriverà “presto”, sebbene i tempi rimangano incerti.
Dall’inizio della crisi, alla fine di febbraio, oltre 500 milioni di barili di petrolio greggio e condensato sono stati sottratti al mercato globale, secondo i dati di Kpler: la più grande interruzione dell’approvvigionamento energetico della storia moderna.
In altre parole, 500 milioni di barili di petrolio persi per il mercato equivalgono a:
  • Ridurre la domanda di trasporto aereo a livello globale per 10 settimane; vietare la circolazione su strada di qualsiasi veicolo in tutto il mondo per 11 giorni; oppure rinunciare al petrolio per l’economia globale per cinque giorni, ha affermato Iain Mowat, analista principale di Wood Mackenzie.
  • Secondo le stime di Reuters, si tratta di quasi un mese di domanda di petrolio negli Stati Uniti, ovvero più di un mese di petrolio per tutta l’Europa.
  • Circa sei anni di consumo di carburante per le forze armate statunitensi, basandosi su un utilizzo annuo di circa 80 milioni di barili a partire dall’anno fiscale 2021.
  • Carburante sufficiente a sostenere l’industria navale internazionale mondiale per circa quattro mesi.
  • I paesi arabi del Golfo hanno perso circa 8 milioni di barili al giorno di produzione di greggio a marzo, quasi l’equivalente della produzione combinata di Exxon Mobil (XOM.N)., apre una nuova schedae Chevron (CVX.N), apre una nuova scheda, due delle più grandi compagnie petrolifere del mondo.
  • Secondo i dati di Kpler, le esportazioni di carburante per aerei da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein e Oman sono crollate da circa 19,6 milioni di barili a febbraio a soli 4,1 milioni di barili nel periodo marzo-aprile finora trascorso. La perdita di esportazioni sarebbe stata sufficiente a coprire il costo di circa 20.000 voli di andata e ritorno tra l’aeroporto JFK di New York e l’aeroporto di Londra Heathrow, secondo le stime di Reuters.
  • Con i prezzi del petrolio greggio che si aggirano intorno ai 100 dollari al barile dall’inizio del conflitto, i volumi mancanti rappresentano circa 50 miliardi di dollari di mancati introiti, ha affermato Johannes Rauball, analista senior del petrolio greggio presso Kpler. Ciò equivale a una riduzione dell’1% del prodotto interno lordo annuo della Germania, ovvero all’incirca l’intero PIL di paesi più piccoli come la Lettonia o l’Estonia.
Nonostante il ministro degli Esteri iraniano Araqchi abbia dichiarato che lo Stretto di Hormuz è aperto, si prevede che la ripresa della produzione e dei flussi sarà lenta.
Secondo Kpler, le scorte globali di greggio onshore sono diminuite di circa 45 milioni di barili dall’inizio di aprile. Dalla fine di marzo, le interruzioni della produzione hanno raggiunto circa 12 milioni di barili al giorno.

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