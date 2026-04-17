50 giorni di guerra con l’Iran hanno portato alla perdita di 50 miliardi di dollari di petrolio

AgenPress. Il mondo ha perso oltre 50 miliardi di dollari di petrolio greggio che non è stato prodotto dall’inizio della guerra con l’Iran, quasi 50 giorni fa, e le ripercussioni della crisi si faranno sentire per mesi e persino anni a venire, secondo gli analisti.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato oggi che lo Stretto di Hormuz è stato riaperto in seguito all’accordo di cessate il fuoco raggiunto in Libano, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di credere che un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran arriverà “presto”, sebbene i tempi rimangano incerti.