50 giorni di guerra con l’Iran hanno portato alla perdita di 50 miliardi di dollari di petrolio

I paesi arabi del Golfo hanno perso circa 8 milioni di barili al giorno di produzione di greggio a marzo, quasi l’equivalente della produzione combinata di Exxon Mobil (XOM.N)., apre una nuova schedae Chevron (CVX.N), apre una nuova scheda, due delle più grandi compagnie petrolifere del mondo.
Secondo i dati di Kpler, le esportazioni di carburante per aerei da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrein e Oman sono crollate da circa 19,6 milioni di barili a febbraio a soli 4,1 milioni di barili nel periodo marzo-aprile finora trascorso. La perdita di esportazioni sarebbe stata sufficiente a coprire il costo di circa 20.000 voli di andata e ritorno tra l’aeroporto JFK di New York e l’aeroporto di Londra Heathrow, secondo le stime di Reuters.
Con i prezzi del petrolio greggio che si aggirano intorno ai 100 dollari al barile dall’inizio del conflitto, i volumi mancanti rappresentano circa 50 miliardi di dollari di mancati introiti, ha affermato Johannes Rauball, analista senior del petrolio greggio presso Kpler. Ciò equivale a una riduzione dell’1% del prodotto interno lordo annuo della Germania, ovvero all’incirca l’intero PIL di paesi più piccoli come la Lettonia o l’Estonia.
Nonostante il ministro degli Esteri iraniano Araqchi abbia dichiarato che lo Stretto di Hormuz è aperto, si prevede che la ripresa della produzione e dei flussi sarà lenta.
Secondo Kpler, le scorte globali di greggio onshore sono diminuite di circa 45 milioni di barili dall’inizio di aprile. Dalla fine di marzo, le interruzioni della produzione hanno raggiunto circa 12 milioni di barili al giorno.