Meloni: “L’Italia al Board of Peace di Trump come osservatore”

AgenPress. L’Italia parteciperà alla prima riunione della Consiglio di pace istituito e presieduto da Donald Trump, ma in qualità di osservatore.

Lo ha annunciato la premier italiana Giorgia Meloni sabato a margine dell’incontro dell’Unione Africana ad Addis Abeba.

“Siamo stati invitati come Paese osservatore e secondo noi èuna buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità’ anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace”.

“Penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l’invito è arrivato ieri”, ha aggiunto Giorgia Meloni.