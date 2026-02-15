type here...

Meloni: “L’Italia al Board of Peace di Trump come osservatore”

Governo e Istituzioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’Italia parteciperà alla prima riunione della Consiglio di pace istituito e presieduto da Donald Trump, ma in qualità di osservatore.

Lo ha annunciato la premier italiana Giorgia Meloni sabato a margine dell’incontro dell’Unione Africana ad Addis Abeba.

“Siamo stati invitati come Paese osservatore e secondo noi èuna buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità’ anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace”.

“Penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l’invito è arrivato ieri”, ha aggiunto Giorgia Meloni.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits