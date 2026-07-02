Assemblea 2026 dell’ANIA, il messaggio del Presidente Meloni

AgenPress. Mi spiace molto non aver potuto essere con voi all’Auditorium Parco della Musica per partecipare in presenza all’Assemblea annuale 2026, ma ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo ai vostri lavori. Saluto i Vicepresidenti Tajani e Salvini, i Ministri Giorgetti e Urso, il Presidente IVASS Angelini, tutte le Autorità e i rappresentanti delle categorie economiche e produttive presenti.

Questa Assemblea è un’occasione preziosa per fare il punto sul ruolo, sulle sfide e sulle opportunità del settore assicurativo, in un momento di profonde trasformazioni economiche e sociali. Le compagnie assicurative sono un pilastro essenziale del Sistema Italia: contribuiscono alla stabilità finanziaria, offrono strumenti di tutela a famiglie e imprese, sostengono investimenti strategici per la Nazione, in un contesto internazionale segnato da un livello di incertezza che raramente abbiamo conosciuto in passato.

Il vostro settore ha le competenze, le risorse e la solidità per giocare un ruolo centrale su più fronti: dal sostegno alle imprese di fronte all’instabilità geopolitica, alla sfida demografica – tra denatalità, invecchiamento e conseguente fragilità della popolazione – al rafforzamento del sistema sanitario nazionale, riconosciuto tra le eccellenze della nostra Nazione, fino alla protezione di imprese e famiglie dai rischi legati alle calamità naturali. In questi anni, il dialogo tra il Governo e il settore assicurativo è stato costante e sempre orientato ad affrontare i problemi concreti dei cittadini. Lo dimostra anche il contributo che avete garantito alla definizione del Piano Casa, un provvedimento di sistema che affronta una delle priorità più sentite dagli italiani, ovvero la possibilità di acquistare una casa di qualità ad un prezzo accessibile. Anche grazie alla vostra preziosa collaborazione, abbiamo costruito un meccanismo che mobilita dieci miliardi di euro per rendere disponibili oltre centomila alloggi in dieci anni e che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di quanti, soprattutto nelle grandi città, fanno sempre più fatica a pagare un mutuo o un affitto. Il Piano Casa si fonda su un modello che genererà un moltiplicatore positivo sul PIL e consentirà di valorizzare l’iniziativa economica sana e responsabile, in un quadro di regole chiare e tempi certi.

Il settore assicurativo è un alleato di cui famiglie e imprese non potrebbero fare a meno: è un fattore essenziale nella pianificazione delle scelte quotidiane, un prerequisito per la stabilità del sistema economico, un motore di sviluppo e uno strumento di supporto all’economia reale.

Il Governo crede fortemente nel dialogo e nel confronto con il settore assicurativo, perché il nostro impegno comune è quello di continuare a lavorare per costruire un contesto normativo stabile, trasparente e favorevole all’innovazione, capace di stimolare la competitività senza mai perdere di vista la tutela dei cittadini. Sono molteplici le sfide che abbiamo davanti, ma in questi anni abbiamo dimostrato che è possibile fare la differenza e affrontare anche i problemi più complessi. Quando il Sistema Italia rema unito nella stessa direzione e fa gioco di squadra, abbiamo le carte in regola per raggiungere risultati inaspettati e guidare il cambiamento.