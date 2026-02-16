L’Ucraina ha riconquistato vasti territori nella zona di Zaporizhia

AgenPress. L’esercito ucraino ha riconquistato 201 chilometri quadrati sottratti alle forze russe. Le forze di Kiev non avevano conquistato un’area così vasta in così poco tempo da giugno 2023, quando lanciarono la loro controffensiva. Il territorio riconquistato corrisponde quasi alle conquiste territoriali che i russi avevano ottenuto in tutto dicembre (244 kmq).

“Questi contrattacchi ucraini probabilmente traggono vantaggio dal blocco dell’accesso delle forze russe a Starlink, che, secondo i blogger militari russi, sta rendendo difficili le comunicazioni”.

Il 5 febbraio, gli osservatori militari russi hanno scoperto che l’accesso a Starlink era stato interrotto dopo che il suo proprietario, Elon Musk, aveva annunciato “misure” per impedire al Cremlino di utilizzare la sua rete. Kiev ha affermato che i droni russi la stavano utilizzando per aggirare i sistemi di disturbo elettronico e colpire con precisione i loro obiettivi.

La scorsa settimana, senza accesso a Starlink, le forze russe sono avanzate sul fronte solo per un giorno, il 9 febbraio. Nei giorni rimanenti, gli ucraini hanno guadagnato terreno.

I progressi ucraini sono concentrati principalmente in un’area a circa 80 chilometri a est della città di Zaporizhia, in una zona in cui i russi avevano compiuto grandi progressi a partire dall’estate scorsa.

A metà febbraio, Mosca controllava, in tutto o in parte, il 19,5% del territorio ucraino, in aumento rispetto al 18,6% dell’anno scorso. Circa il 7% – la Crimea e parte del Donbass – era già sotto il controllo russo prima dell’invasione del febbraio 2022.