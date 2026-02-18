type here...

BCE. Christine Lagarde “si dimetterà” prima della scadenza del suo mandato

Breaking newsCronaca Internazionale
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde si dimetterà prima della fine del suo mandato in scadenza nell’ottobre 2027.

Lagarde vuole andarsene prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2027 e vuole  facilitare il compito a Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di trovare un nuovo capo della Banca centrale europea.

Prima di assumere la presidenza della BCE, Christine Lagarde è stata direttrice generale del Fondo monetario internazionale (2011-2019), era stata anche ministra dell’Economia e delle Finanze della Francia.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits