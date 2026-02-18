BCE. Christine Lagarde “si dimetterà” prima della scadenza del suo mandato

AgenPress. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la presidente della Banca centrale europea (BCE) Christine Lagarde si dimetterà prima della fine del suo mandato in scadenza nell’ottobre 2027.

Lagarde vuole andarsene prima delle elezioni presidenziali francesi dell’aprile 2027 e vuole facilitare il compito a Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz di trovare un nuovo capo della Banca centrale europea.

Prima di assumere la presidenza della BCE, Christine Lagarde è stata direttrice generale del Fondo monetario internazionale (2011-2019), era stata anche ministra dell’Economia e delle Finanze della Francia.