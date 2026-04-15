Olekas (presidente del parlamento lituano): “Se Mosca non verrà fermata in Ucraina, continuerà la sua aggressione in Europa”

AgenPress. Il presidente del parlamento lituano, Juozas Olekas, ha affermato che la pace con la Russia può essere garantita solo da una posizione di forza e ha avvertito che, se Mosca non verrà fermata in Ucraina, continuerà la sua aggressione addentrandosi ulteriormente in Europa.

Olekas ha ricoperto per due volte la carica di ministro della Difesa e di ministro della Sanità e attualmente è presidente del parlamento lituano. Ha affermato che l’approccio della Lituania alla sicurezza è plasmato dalla sua storia di occupazione sovietica e dalla convinzione che le mire imperialistiche della Russia si estendano oltre il Cremlino.

Ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita a Kiev per l’anniversario del massacro di Bucha, poiché la Lituania rimane uno dei più costanti sostenitori dell’Ucraina in Europa, avendo fornito oltre un miliardo di euro in aiuti militari e impegnandosi a destinare lo 0,25% del suo PIL ogni anno al sostegno della difesa ucraina.