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Olekas (presidente del parlamento lituano): “Se Mosca non verrà fermata in Ucraina, continuerà la sua aggressione in Europa”

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AgenPress. Il presidente del parlamento lituano, Juozas Olekas, ha affermato che la pace con la Russia può essere garantita solo da una posizione di forza e ha avvertito che, se Mosca non verrà fermata in Ucraina, continuerà la sua aggressione addentrandosi ulteriormente in Europa.

Olekas ha ricoperto per due volte la carica di ministro della Difesa e di ministro della Sanità e attualmente è presidente del parlamento lituano. Ha affermato che l’approccio della Lituania alla sicurezza è plasmato dalla sua storia di occupazione sovietica e dalla convinzione che le mire imperialistiche della Russia si estendano oltre il Cremlino.

Ha rilasciato queste dichiarazioni durante una visita a Kiev per l’anniversario del massacro di Bucha, poiché la Lituania rimane uno dei più costanti sostenitori dell’Ucraina in Europa, avendo fornito oltre un miliardo di euro in aiuti militari e impegnandosi a destinare lo 0,25% del suo PIL ogni anno al sostegno della difesa ucraina.

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