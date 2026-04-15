La Corea del Nord sta potenziando le proprie capacità in materia di armi nucleari

AgenPress. La Corea del Nord ha compiuto progressi “molto seri” nelle sue capacità di produrre armi nucleari, con la probabile aggiunta di un nuovo impianto di arricchimento dell’uranio, intensificando l’attività in un complesso chiave, ha dichiarato il direttore generale dell’AIEA, Rafael Grossi.

L’arricchimento dell’uranio può rappresentare un’alternativa, e secondo gli esperti una via più efficace, per ottenere materiale di grado militare, oltre al riprocessamento del plutonio esaurito estratto da un reattore nucleare.

Le immagini satellitari di aprile hanno confermato la valutazione dell’AIEA, ha dichiarato lunedì il Centro per gli studi strategici e internazionali, con sede negli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal centro, ciò indicherebbe il completamento di un presunto impianto di arricchimento dell’uranio, in grado di produrre materiale di grado militare.